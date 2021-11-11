الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

12 طريقة لتجنب «توتر الحمل».. تعرفى عليها

الإجهاد الحمل
الإجهاد الحمل

توتر الحمل أمر شائع عند النساء،  إلا أن الأمر يزداد خطورة إذا كنت تميلين إلى القلق كثيرًا وفقا لموقع" MomJunction ".

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أسباب الإجهاد أثناء الحمل وأسبابه وآثاره وطرق إدارته.. 

أسباب إجهاد الحمل

1-  المعاناة من الإجهاد البدني بسبب أعراض الحمل مثل “الغثيان والإمساك والخمول وآلام الجسم”.

2- التقلبات الهرمونية والتى تؤدي إلى تقلبات المزاج والتأثير على التكوين العقلي.

3- العمل وإدارة الأعمال المنزلية خلال الحمل مما يزيد من التوتر.

4- العنف المنزلي والقضايا الشخصية.

آثاره السلبية 

1- ارتفاع ضغط الدم 

2- سكري الحمل

3- ضعف جهاز المناعة

4- الاكتئاب الحاد

وفيما يلى بعض طرق التقليل والتخلص من توتر الحمل..

1- ممارسة النشاط البدني الخفيف مثل المشي، يُقلل من مستويات التوتر.

2- جربى تقنيات الاسترخاء مثل “اليوجا أو التأمل قبل الولادة”.

3- القيام بتمارين التنفس.

4- الاسترخاء كلما أمكن.

5- المشاركة فى أنشطة مثل "قراءة كتاب أو مشاهدة برنامج مفضل.

6- التخلص من الضغوطات بمشاركتها مع صديق أو معالج.

7- طلب الدعم من العائلة والأصدقاء.

8- اذهبى إلى فصول تعليم الولادة لفهم الحمل والولادة وتقنيات الاسترخاء والتمارين.

9- إنجاز الأعمال فى وقتها تجنبًا للتوتر.

10- تجنب مضادات الاكتئاب بالاكتشاف المبكر.

11- تناول الأطعمة الصحية والمُغذية.

12- فكرى فى الانضمام إلى مجموعة دعم للقاء نساء حوامل متشابهات في التفكير.

 

التوتر والقلق الحمل والولادة القلق والإحباط والاكتئاب ولا داعي للقلق الذعر أكثر مما تريد داعي للقلق الإجهاد أثناء الحمل وأسبابه وآثاره وطرق إدارته

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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