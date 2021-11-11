الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن» تنقذ 3 مسنين في القاهرة وطنطا والإسكندرية

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ رجل مسن متواجد بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تحرك الفريق إلى مقر البلاغ.

وأكدت وزارة التضامن أنه تبين من خلال دراسة الحالة أن المسن يبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا، ولم يستدل على اسمه ولا توجد أي أوراق ثبوتية ويجلس منذ شهر تقريبًا في هذا المكان، كما أنه يعاني من عدة أمراض منها التهابات في العظام والنقرس ومشاكل بالأوعية الدموية، والمسن أبكم لا يستطيع التحدث ولا أحد يعرف عنه شيء من المارة.

وأوضحت أنه على الفور وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء تحرك الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى مستشفى رأس التين العام لتوقيع الكشف الطبي على المسن وتم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم إيداع المسن بدار الهدايا لرعاية الكبار.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي لإنقاذ مسنين متواجدين بالشارع في القاهرة وطنطا، وعلى الفور تحرك فريق غرب القاهرة لإنقاذ المواطنة "ص.م" 50 عامًا، وتم إيداعها بدار روضة الحبيب لرعاية الكبار بلا مأوى، كما قام الفريق بالقاهرة بإنقاذ مُسنة "ص.ع" 58 عامًا من حي المرج وحالتها الصحية متدهورة، وقام الفريق بطنطا بإنقاذ مسن "م.ع" 65 عامًا متواجدًا بإحدى شوارع المحلة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى، وذلك من خلال فِرق البرنامج وفِرق التدخل السريع، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاءة 40 مؤسسة أُنشأت خصيصًا لاستقبال ورعاية صغار وكبار السن، كما يسهم في جذبهم من الشارع 17 وحدة متنقلة تجوب الأماكن الأكثر تركيزًا لوجودهم ومن خلال الإبلاغ عن المواطنين بلا مأوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن وموقع الشكاوى.
 

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