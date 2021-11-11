غادة والي توقع مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز مكافحة الفساد الرياضي

أجرت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، زيارة إلى المقر الأولمبي في مدينة لوزان بسويسرا، وذلك لمقابلة رئيس ومسؤولي اللجنة الأولمبية، وبحث سبل تكثيف العمل المشترك بين المنظمة الأممية واللجنة.

وجاءت ضمن أهم نتائج الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم بين غادة والي، ورئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال مكافحة الفساد في الرياضة، وكذلك في توظيف الرياضة من أجل بناء وقاية الشباب والمجتمعات من الجريمة.

غادة والي

وشاركت والي، أيضًا في المنتدى الدولي للنزاهة في الرياضة الذي شارك فيه 500 شخص، من بينهم مسؤولين رفيعي المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى وزير الرياضة البريطاني، حيث تم تناول ضرورة توحيد التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالممارسات الفاسدة في الرياضة، فضلًا عن أهمية تبادل المعلومات وبناء القدرات للتحقيق وتكييف القضايا وتقديمها للعدالة.

غادة والي

وأكدت والي، خلال مشاركتها، على ضرورة بناء قدرات المؤسسات الرياضية، وأيضًا الجنائية، لمكافحة الفساد في الرياضة، والتلاعب بالنتائج، واستغلال ذلك من قِبَل الجماعات الإجرامية، مشيرة إلى أن المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة تقدم الدعم إلى 130 دولة لمواجهة الفساد في الرياضة، وعملت على تدريب 7500 مسؤول في هذا المجال منذ عام 2018، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية.

غادة والي

وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، زارت والي، المتحف الأولمبي للتعرف على تاريخ هذه المؤسسة العريقة وأهمية مبادئ النزاهة والعدالة على مدار هذا التاريخ، والدور الهام الذي تلعبه الرياضة في نشر وترسيخ هذه القيم في المجتمعات.

غادة والي

يذكر أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستقوم بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاق التقرير الدولي الأول حول الفساد في الرياضة في ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها شرم الشيخ، وسيتناول التقرير التهديدات المختلفة التي تواجه الرياضة، كما سيتضمن توصيات لمواجهتها وفقًا للمعايير الدولية.