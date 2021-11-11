القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية في ضبط (3,35 طن "مصنعات لحوم") دون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.