الخميس 11 نوفمبر 2021
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سياسي

حسام الدين محمود: زيارة رئيسة تنزانيا لمصر تأتي في إطار مواجهة التحديات

حسام الدين محمود
حسام الدين محمود أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدى

قال حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية حزب مصر بلدي، إن زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن مهمة لمصر، فهى تعد الزيارة الأولي لها، وتأتي في إطار الشراكة وتعزيز بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية لدولة تنزانيا.

وأضاف أمين شباب الجمهورية بالحزب، أن التنسيق بين الدولتين بدأ واضحا منذ بدء الدولة المصرية فى مساعدة تنزانيا في بناء سد جوليوس نيريري وهو نموذج لسد يخدم دولة تنزانيا بما لا يؤثر سلبا على دول حوض النيل لذلك كان لمصر دورا كبيرا في بناءه وتشييده ودلالة على إسهامات مصر مع أشقاءها الأفارقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع في مسار العلاقات الجديدة بين البلدين تنسيق في مجالات الاقتصادية وبناء القدرات البشرية ونقل الخبرات المصرية في مجالات مكافحة فيروس كورونا و البنية التحتية في إطار حرص مصر علي تحقيق الاستقرار والتنمية لدول الجوار الافريقي.

وتناول اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا سبل التعاون وتحقيق مزيد من الشراكات ولا سيما التجارية بين البلدين ومد تنزانيا بالكهرباء والمساهمة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري لما تمتلكه مصر من خبرة في هذا المجال.

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