مؤتمر عام لنشر الوعى المائى بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بتوجيهات مهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة، مؤتمر عام موسع لرجال الدين؛ بهدف نشر الوعى المائى بالمراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وحضر المؤتمر الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، ونيافة القس صموئيل بشارة ممثل الكنيسة نائبا عن النيافة الأنبا باخوميوس مطران، ووفد من مشايخ أئمة المساجد والقساوسة ممثلى الكنائس بالبحيرة ومطروح وشمال أفريقيا.

وأوضح "نشأت" دور الشركة فى دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما أوضح الدور الفعال لرجال الدين فى التوعية المجتمعية للمواطنين بقضايا مياه الشرب والصرف الصحى

وقال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إن الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك واجب دينى حثت عليه جميع الديانات السماوية، كما وجه أئمة المساجد بالتوعية المستمرة للمواطنين بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، والتعامل الأمثل مع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار نيافة القس صموئيل بشارة ممثل الكنيسة أن لكل فرد من افراد المجتمع واجب دينى ووطنى تجاه المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك وضرورة دعم جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بحياة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد "نشأت" أهمية تلك المؤتمرات والحملات التوعوية التى تأتى ضمن خطة الشركة، وتوجيهات مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.