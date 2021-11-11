الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الحكومة التشيكية تقدم استقالتها بعد خسارة حزب «بابيتش» في الانتخابات النيابية

الرئيس التشيكي
الرئيس التشيكي

تقدم رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيتش، اليوم الخميس، باستقالته بعدما خسر حزبه في الانتخابات النيابية التي أُجريت الشهر الماضي، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

 قال بابيش، إنه طلب من الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، الذي لا يزال في المستشفى منذ العاشر من أكتوبر الماضي، القبول باستقالة حكومته في رسالة خطية.

وتكبد حزب بابيتش "عمل المواطنين غير الراضين" (ANO)، في انتخابات مجلس النواب التي جرت في التشيك في الثامن والتاسع من أكتوبر الماضي، هزيمة أمام ائتلافين ليبراليين يضمنان خمسة أحزاب تعمل حاليًا على تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي المدني، بيتر فيالا.

وبحسب الدستور التشيكي، يتعين على الرئيس زيمان، تكليف حكومة بابيش، بمواصلة أداء مهامها حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.

يُذكر أن آخر قرارات  رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، الخميس الماضي، أن حكومة بلاده لا تخطط حاليًا لزيادة القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بابيش - في تصريح نقله راديو براج الدولي، إنه تم طرح بعض الأفكار خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، إلا أنه لم يتم منح أي منها الضوء الأخضر، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وتشهد جمهورية التشيك حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، فيما تركز الحكومة في الوقت الراهن على تحفيز المزيد من المواطنين للحصول على التطعيم.

الانتخابات النيابية ميلوش زيمان مجلس الوزراء الحكومة رويترز البريطانية

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