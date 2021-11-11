الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوكيل» يلتقي المرشحين للجان النوعية بـ«غرفة الإسكندرية»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى  أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مرشحي اللجان النوعية بالغرفة، لبحث مقترحاتهم وأفكارهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الوكيل" خلال اللقاء، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تطوير وهيكلة الغرفة، للتوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

وأضاف أن الغرفة تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف الغرفة هو دعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.
وأشار إلى أن التطوير سيشمل أيضًا التطوير التكنولوجي والتطوير في أفكار الأعمال، بحيث إنها تتفق مع الواقع وتفيد كل القطاعات المختلفة، ولذلك كان القرار في إنشاء لجان للغرفة تكون مسؤولة عن حل مشاكل كل قطاع على حده، واقتراح الأفكار التي تساعد على رفع القدرات التنافسية للقطاعات.
ولفت إلى أن الهدف من اللقاء، السماح لمقترحات وتصورات المرشحين للجان، وذلك لاختيار الكوادر المناسبة لتحمل تلك المسؤولية، ويكون لتلك اللجان دور فعال في خدمة منتسبي الغرفة.

وأفاد بأن "غرفة الإسكندرية" ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال شهر مايو 2022 في احتفالية رسمية، تضم كبار شخصيات مجتمع الأعمال.
كما تم خلال اللقاء السماح لمقترحات وأفكار المتقدمين للالتحاق بلجان الغرفة، ورؤيتهم للتطوير خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك لبحث التطوير التكنولوجي والتطوير في أفكار الأعمال، بحيث إنها تتفق مع الواقع وتفيد كل القطاعات المختلفة، ولذلك كان القرار في إنشاء لجان مخصصة لحل مشاكل الغرفة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، وشريف الجزيري، ومحمود مرعي ومحمد حفني.

أحمد الوكيل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اللجان النوعية الاقتصاد العالمي الإسكندرية

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وائل لطفي

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