الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 16 شهرًا

الدولار
الدولار

قفز الدولار مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى اليوم الخميس، بينما تراجع الين صوب أدنى مستوياته في عدة سنوات، وذلك بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو  2020.

وهبط الجنيه الإسترليني أيضا لقاع جديد هو الأدنى في 11 شهرا اليوم الخميس عند 1.3388 دولار. 

وواصل الين تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة ليهبط إلى 114.15 مقابل الدولار، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستويات في شهر.
فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7296 دولار، كما خسر نظيره النيوزيلندي 0.4 بالمئة لينزل إلى 0.7032 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، استقر سعر الدولار على نطاق واسع، وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع، إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية.

وفي الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتًا. 

وسجل مؤشر الدولار 94.229 دون تغير يذكر متماسكا دون أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع.

الدولار عملات أسعار الفائدة اليابان اوروبا الدولار الاسترالي

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وائل لطفي

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