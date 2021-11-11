محافظ أسوان يتابع جهود الطب البيطرى.. وضبط 31 كجم أغذية مجهولة المصدر

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود مديرية الطب البيطرى التي استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ أسوان على أهمية رصد أي مخالفات أولًا بأول من خلال الحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.

ومن جهة أخرى أوضحت مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبإشراف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق المحافظة.

وأشارت إلى أن الحملة نجحت في ضبط 31 كجم مضبوطات متنوعة شملت 20 كجم مصنعات اللحوم و11 كجم كبدة مستوردة عبارة عن عرض وبيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير عدد 2 محضر جنح أسوان أول، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.