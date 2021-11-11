الذهب يواصل الارتفاع ويسجل 1858 دولارًا للأوقية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، مع تراجع معنويات الأسواق إثر ارتفاع التضخم الأمريكي لأعلى مستوياته في 31 عامًا.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر صعودًا بنسبة 0.52% عند 1858 دولارًا للأوقية، بعدما حقق أمس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.78% عند 24.96 دولار للأوقية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات - بنسبة 6.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مسجلًا أسرع وتيرة صعود منذ 1990، ويواصل التضخم الارتفاع أعلى 5% للشهر الخامس على التوالي.

وتراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع ارتفاع الدولار وصعود عائدات السندات الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تساعد المستثمرين على التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليسجل 1823.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1141 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 1824.70 دولار.

ويتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي، بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجهة نظره بأن التضخم "مؤقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1052.75 دولار، والبلاديوم 0.04 بالمئة إلى 2020.26 دولار.

وحامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.