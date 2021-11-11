المتهم بقتل عمته يمثل الجريمة.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

مثل المتهم بقتل عمته بسبب الشابو المخدر، جريمته أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم بقتل عمته لرفضها اعطائه أموالًا لشراء الشابو المخدر، توفي والديه منذ فترة، وكان يقطن مع عمته، التي لم تتزوج بعد.

وأوضحت التحريات، أن المتهم باع كل ما يملك من أجل المخدرات، وفي المرة الأخيرة، طلب من عمته أموالًا لشراء الشابو المخدر، ولكنها رفضت، فانهال عليها بالضرب على رأسها وفي رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم أغلق عليها الغرفة، وذهب ينادي عليها في المسجد بأنها توفيت، لأنها كانت مريضة، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها، على يد نجل شقيقها بنجع حمادي، لرفضها إعطائه أموالًا لشراء الشابو المخدر.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سيدة محمد محمود، 60 عامًا، متأثرة بجرح قطعي في الرقبة، وتهشم في الرأس.