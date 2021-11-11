الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتهم بقتل عمته يمثل الجريمة.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

متهم
متهم

مثل المتهم بقتل عمته بسبب الشابو المخدر، جريمته أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم بقتل عمته لرفضها اعطائه أموالًا لشراء الشابو المخدر، توفي والديه منذ فترة، وكان يقطن مع عمته، التي لم تتزوج بعد.

وأوضحت التحريات، أن المتهم باع كل ما يملك من أجل المخدرات، وفي المرة الأخيرة، طلب من عمته أموالًا لشراء الشابو المخدر، ولكنها رفضت، فانهال عليها بالضرب على رأسها وفي رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم أغلق عليها الغرفة، وذهب ينادي عليها في المسجد بأنها توفيت، لأنها كانت مريضة، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها، على يد نجل شقيقها بنجع حمادي، لرفضها إعطائه أموالًا لشراء الشابو المخدر.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سيدة محمد محمود، 60 عامًا، متأثرة بجرح قطعي في الرقبة، وتهشم في الرأس.

 

ربة منزل مخدرات تحقيق عمل على الاول مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

إحالة عصابة سرقة الدراجات البخارية بالإكراه في الساحل للجنايات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-11-2021

البنك الدولي: مصر تمتلك المقومات والكفاءات لإنجاح التحول إلى مجتمع رقمي

قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية