الخميس 11 نوفمبر 2021
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عالم

«دون تعميم رسمي».. أسباب تشدد الكويت في منح التأشيرات إلى اللبنانيين والسودانيين

جريدة الدستور

كشفت وكالة "فرانس برس"، عن قرار السلطات الكويتية بضم جنسيتين إلى قائمة البلدان التي يخضع مواطنوها لإجراءات مشددة في منح التأشيرات، وحتى وقفها.

وذكرت الوكالة الفرنسية، نقلًا عن مصدر أمني، أن السلطات الكويتية قررت "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك. 

كما تلقت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست "أمرًا شفهيًا" بالتشدد في كل المعاملات المتعلقة بالسودانيين حتى إشعار آخر، بحسب ما أفادت جريدة "القبس" الكويتية اليوم الخميس.

فيما أوضحت مصادر أمنية أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، "سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية وسمات الالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها".

إلا أن القرار المذكور لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين، ومن حقهم العودة إلى البلاد، كما يمكنهم تجديد إقاماتهم.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة، صحيفة "القبس"، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية إلى الكويت، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، وأدت إلى سحب السفراء الأسبوع الماضي، ومطالبة رعايا الدول الخليجية بعدم السفر إلى الأراضي اللبنانية.

وبهذه الخطوات، يرتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت - إلا بموافقات أمنية - إلى 8 جنسيات وهي؛ اللبنانية، السورية، العراقية، الباكستانية، الإيرانية، الأفغانية، واليمنية، بحسب الصحيفة.

المويت الكويت منح تأشيرات إدراج ممدوح حمزة على قائمة الممنوعين من السفر التشدد

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