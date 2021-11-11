الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نشاط الرياح وشبورة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

فصل الخريف 
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، ويشهد الطقس انخفاضًا واضحًا في الحرارة الأيام المقبلة وحتى يوم السبت المقبل مع سقوط أمطار خفيفة على بعض محافظات الجمهورية.

شبورة كثيفة

وبالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من الخامسة صباحًا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

وأكدت الأرصاد أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبًا، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة 40%- 50% تقريبًا. 

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ارصاد أنخفاض الوجه البحري جنوب سيناء سقوط أمطار الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

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