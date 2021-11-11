أول عربي من ذوي الهمم يمارس «MMA»: أتمنى المشاركة في البطولات الدولية

شاهد عبد الرحمن أشرف أحد الأفلام الأجنبية التي ظهر بها مشهد لرياضة MMA وهي رياضة للفنون القتالية المختلطة، فانجذب إلى اللعبة رغم عنفها، ليقوم بالبحث عنها عبر الإنترنت، ويقرر أن يصبح أول لاعب عربي من ذوي الهمم يمارس اللعبة.

يقول عبد الرحمن أشرف لـ"الدستور": "بعد قراري بممارسة اللعبة تواصلت مع كابتن محمد عبد الحميد لأنه الأفضل لتدريب من هم في مثل حالتي، لأني أحتاج إلى أسلوب خاص للتدريب لحالتي بسبب ولادتي دون ذراعي اليسرى.

“MMA” هي اختصار لمصطلح الألعاب القتالية المختلطة، وهي خليط من ألعاب المصارعة والملاكمة والكاراتيه وغيرها من الألعاب القتالية، لم ينشأ لها اتحاد مصري حتى الآن، بينما لها اتحاد عربي واتحاد في شمال إفريقيا.

يقول عبدالرحمن: “إن لعبة MMA أثرت على شخصيتي، حيث عززت ثقتي بنفسي ودفعتني لتجاوز ردود فعل الناس على حالتي، كما أوجدت لي هدفًا أسعى إليه”.

يضيف أشرف: “أتطلع لممارسة اللعبة لصالح عدد من المنظمات الدولية للعبة منها منظمة “محاربي الإمارات”، كما أتمنى المشاركة في عدد من البطولات الدولية للعبة، خاصة بعد فوزي ببطولة الجمهورية في لعبة “الجوجيتسو” وهي لعبة قتالية تعتمد على الفنون القتالية الأرضية، وأحد الألعاب المنبثقة عن “MMA”.

على جانب آخر يقول محمد عبدالحميد مدرب اللعبة إن “MMA” لعبة حديثة نسبيًا بالنسبة للوطن العربي، حيث يقترب تاريخها عربيًا من 12 عامًا، إلا أنها انتشرت بفعل البطولات والمنظمات العربية وعلى رأسها “محاربي الإمارات"، حيث أصبحت مدينة أبوظبي عاصمة للعبة في الوطن العربي، ما جذب لها الكثير من اللاعبين، كما بدأت جذب اللاعبين من ذوي الهمم، وكان أولهم عبدالرحمن أشرف.

أضافت الكابتن عبدالحميد أن عبدالرحمن حين تواصل معه كان خجولاً لأنه لا يعرف إذا كان مناسبًا للعبة أم لا، ولكن مع الوقت أصبح من أفضل اللاعبين، خاصة أنه منضبط ويحضر تمريناته بانتظام ويبذل مجهودًا مضاعفًا عن الذي يبذله اللاعب السليم. كما أنه كان يعتقد أنه سيتدرب فقط إلا أنني أقنعته بخوض البطولات التي حصل عليها بالفعل.