الخميس 11 نوفمبر 2021
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يبيع أسهمًا بـ5 مليارات دولار من حصته في شركة السيارات الكهربائية

جريدة الدستور

باع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، أسهمًا بقيمة 5 مليارات دولار من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
وذكر موقع "تك كرانش" التقني، أن ذلك يأتي بعد فترة وجيزة من الاستطلاع الذي أجراه ماسك عبر "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته الضخمة في الشركة أم لا.
وباع ماسك ما قيمته 1.1 مليار دولار من الأسهم لدفع ضرائب الدخل على خيارات الأسهم التي مارسها أيضًا في ذلك اليوم، وقد تمت هذه المعاملات بناءً على خطة تداول مرتبة مسبقًا تم تبنيها في منتصف سبتمبر.
ونفذ ماسك في يومي الثلاثاء والأربعاء المبيعات المتبقية، ولا تشير الإيداعات التي توضح بالتفصيل عمليات التخلص هذه إلى أنَّها مخططة مسبقًا.
وأجرى إيلون ماسك مؤسس "تسلا" استطلاعًا للرأي، السبت الماضي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حول فكرة بيع 10% من أسهمه في الشركة، مؤكداً أنَّه "سيلتزم بنتائج الاستطلاع، مهما كانت النتيجة التي سيذهب إليها الاقتراع".

كاليفورنيا إيلون ماسك الولايات المتحدة

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