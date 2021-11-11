الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

بايدن يبحث أزمة الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا

جريدة الدستور

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا إلى جانب الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس خلال لقائهما في واشنطن العاصمة.

وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا الوضع الإنساني على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء تدفق الهجرة غير الشرعية، وبحثا التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان أن بايدن وفون دير لاين أكدا خلال اللقاء مواصلة حفاظهما على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيرلندا الشمالية، كما ناقشا جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والبنية التحتية.

وتوجه آلاف المهاجرين نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، منذ الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

واشنطن المفوضية الاوروبية الرئيس الامريكي الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا

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