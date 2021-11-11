الخميس 11 نوفمبر 2021
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حوادث

مصدر أمني يفضح أكاذيب الاعتداء على نزلاء سجن المنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعليق زُعم خلاله وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا، وأكد أن ذلك التعليق كاذب.

وأضاف أن الادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من "سجن طرة" بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة، والزعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى، لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتختلق تلك الأكاذيب في سياق محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام بين المواطنين برغم أن مراكز التأهيل والإصلاح تم انشائها تنفيذا لخطة الدولة المصرية بإعلاء قيم حقوق الإنسان ومنح السجناء فرصة جديدة بعد قضاء فترة تأهيلهم.

وزارة الداخلية مصدر أمني سجن المنيا المنيا فيسبوك صفحات

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