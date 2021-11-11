نائبان يتقدمان بطلب مناقشة عامة بـ«الشيوخ» حول تغيرات المناخ ومصير الإسكندرية

تقدم نائبا دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامي ومحمد أبو حجازي، بأول طلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيهه لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حول تغيرات المناخ وتأثيرها على مصر وأيضا مصير مدينة الإسكندرية بعد تصريح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى حول اختفاء 3 مدن منها الإسكندرية، وذلك استنادا لنصي المادة 13، و254 من الدستور وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ.

- تصريحات رئيس الوزراء البريطاني عن اختفاء الإسكندرية جرس إنذار

وأكد النائبان أن المصريين تابعوا باهتمام شديد فعاليات قمة المناخ التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعقدت بمدينة جلاسجو البريطانية بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، وقد أطلقت القمة جرس إنذار بشأن تغيرات المناخ وخاصة التصريح الذى أعلنه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى ، بشأن توقع اختفاء 3 مدن بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة ومنها مدينة الإسكندرية.

وقد أثار هذا التصريح مخاوف المصريين وخاصة أبناء الإسكندرية مما يتطلب من الحكومة توضيحا لهذا التصريح إلى جانب معرفة الخطط الخاصة بشأن حماية مصر من تغيرات المناخ والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وطالب النائبان بإدراج طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال المجلس، خاصة وأنه وقّع عليه أكثر من 20 عضوًا من الأعضاء طبقا لنص اللائحة.



وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أعمال قمة المناخ والتي شارك فيها رؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” ، وقال الرئيس أن التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ "1.5" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير.