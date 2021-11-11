ألمانيا تسجل زيادة قياسية فى عدد الإصابات الجديدة بكورونا

سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الخميس، تم تسجيل 50196 إصابة خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا إلى 4 ملايين و 894250 حالة، وبلغت خصيلة الوفيات حتى الآن 97198 حالة وفاة منها 235) حالة وفاة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.