الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إصابة 11 طالبا فى انفجار قنبلة فى جامعة بالكاميرون

انفجار
انفجار

أصيب 11 طالبا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعتهم بمدينة بويا جنوب غربي الكاميرون عاصمة إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية، اللتين تخوض فيهما جماعات مسلحة تمردا انفصاليا.

وقال نائب عميد الجامعة هوراس نجومو مانغا في تصريح لإذاعة "سي ار تي في" الحكومية الكاميرونية، إن "العبوة الناسفة ألقيت من سطح مدرج الجامعة وسقطت على الأرض وانفجرت".

وأضاف أن الانفجار "أسفر عن إصابة 11 طالبا بجروح، هم فتى وعشر فتيات"، مشيرا إلى أن حالتهم "مستقرة".

ولم يذكر المسؤول الجامعي أي تفاصيل عن طبيعة العبوة الناسفة والجهة التي يحتمل وقوفها خلف الهجوم.

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن الانفصاليين المسلحين يهاجمون بانتظام المدارس والجامعات التي يتهمونها بتعزيز التعليم باللغة الفرنسية، كما كثف المتمردون في الآونة الأخيرة هجماتهم على الجيش بعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وبويا هي عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية التي تشكل مع جارتها الشمالية الغربية المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية في بلد يتحدث غالبية سكانه الفرنسية.

ومنذ 4 سنوات تشهد هاتان المنطقتان تمردا مسلحا تتخلله مواجهات شبه يومية بين الجيش وجماعات انفصالية تطالب باستقلال "أمبازونيا"، الاسم الذي تطلقه هذه الجماعات الناطقة بالإنجليزية على منطقتيهما.

وأسفر النزاع الانفصالي في الكاميرون منذ 2017 عن سقوط أكثر من 3500 قتيل ونزوح 700 ألف مهجر، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات دولية.

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