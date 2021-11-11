سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-11-2021

يلقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، اهتماما كبيرا من كافة المتعاملين في السوق المصرفى، والمواطنين الراغبين فى تغيير العملات، ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين، نظرا لارتباط سعر صرف الدولار الأمريكي، بأسعار الكثير من السلع والمواد الأساسية والمنتجات فى الأسواق المصرية، لاستيراد أغلب المواد الأولية والسلع الإستراتيجية، مما يستلزم توفير الكميات اللازمة من العملة الأجنبية ومنها الدولار بالبنوك.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



فى ذات السياق السابق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، خلال التعاملات، الخميس، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، نتيجة توفير البنوك الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لسد احتياجات العملاء، واستمرار تدفقات العملة الصعبة من المصريين العاملين في الخارج، مما ساهم فى توفير الدولار بالسوق المصرفى.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء وو15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع



سعر الدولار في بنك عوده



وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

