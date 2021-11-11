وزارة الأوقاف الأردنية تعلن ترتيبات الحج فى الموسم المقبل

بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، إجراءات أداء العمرة برا وجوا للقادمين من الأردن.

وأكد الخلايلة على "أهمية العلاقات بين البلدين الوطيدة والقوية بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، وتعزيزها دوما".

وأشار إلى أن "دائرة الحج والعمرة في الوزارة ستعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام بعد الانتهاء من دراستها واتخاذ القرار المناسب من الجانب السعودي"، متمنيا أن "يعود موسم الحج كما كان عليه قبل جائحة كورونا".

وأشاد بالمشاريع الكبيرة التي نفذتها الحكومة السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مشيدا بـ"التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، ، تسجيل 11 وفاة و2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11167 وفاة و883446 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.02%، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26996 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 93 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 74 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 634 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 27%.

وأضاف: أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.