الخميس 11 نوفمبر 2021
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عالم

حكومة إقليم كردستان العراق تتعهد بمعالجة «الأسباب الجذرية» لأزمة المهاجرين

المتحدث باسم حكومة
المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الذي يتدفق منه مئات المهاجرين إلى الحدود بين بيلاروس وبولندا، أنها تعتزم معالجة "الأسباب الجذرية" للمشاكل التي تدفع أبناء المنطقة للهجرة.

 

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل إن بين العوامل التي تدفع شباب كردستان العراق إلى الهجرة "مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي".

 

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة" وستشكل لجنة مكلفة بتقديم توصيات للحكومة.

 

وشدد على أن حكومة الإقليم "ستواصل تطبيق الإصلاحات الرامية إلى خلق مزيد من الوظائف للشباب وتحسين مستوى المعيشة لكل الناس في منطقة كردستان".

 

وتابع أن حكومة إقليم كردستان "تحض الحكومة العراقية على المساعدة في التخفيف من حدة الأوضاع من خلال ضمان إرسال كامل حصة إقليم كردستان من الميزانية في المهل المحددة وعدم حجز الرواتب العامة".

 

وقال أكراد عراقيون لوكالة "فرانس برس" إن ضيق الآفاق الاقتصادية والانفلات الأمني يدفعهم للرحيل.

 

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط عالقين على الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل".

 

وتتهم حكومات غربية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج مشكلة الهجرة اللاشرعية بإصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي انتقاما على العقوبات الأوروبية ضد بلاده.

 

وعلى صعيد آخر ـ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 360 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 325 ألفًا و432 إصابة.

 

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم تسجيل شفاء 1002 حالة، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 291 ألفًا و882 حالة، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 5795 حالة.

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وائل لطفي

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