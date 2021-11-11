سنغافورة ترجئ إعدام رجل «معاق ذهنيا» بسبب إصابته بكورونا

أرجأت محكمة في سنغافورة تنفيذ حكم الإعدام برجل "معاق ذهنيا" مدان بتهريب المخدرات يدعى ناغاينثران ك. دارمالينغام، إثر إصابته بكوفيد-19.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أنه كان من المقرر إعدام ناغاينثران ك. دارمالينغام (33 عاما) يوم الأربعاء في سجن Changi بتهمة تهريب المخدرات.

وأرجأت المحكمة العليا في سنغافورة تنفيذ حكم الإعدام حتى الاستماع للاستئناف خلال جلسة استماع عبر الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن المتهم الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه منذ 11 عاما، دخل لفترة وجيزة قفص الاتهام في محكمة الاستئناف لجلسة أخيرة ضد حكم الإعدام الصادر بحقه.

وأبلغ القاضي المحكمة أنه تم إرجاء الإعدام لأن اختباره كان إيجابيا لـCovid-19، وقال إن المحكمة ترى أنه ليس من المناسب المضي قدما "في ضوء هذه الظروف".

وقال وكيل الدفاع عن المحكوم إن عدم إعدام موكله بسبب إصابته بكورونا "مفاجأة إيجابية"، معتبرا أن "العناية الإلهية أنقذته".

واعتقل ناغاينثران ك. دارمالينغام سنة 2009 في سنغافورة إثر نقله قرابة 43 غراما من الهيرويين، حيث حكم عليه بالإعدام في العام التالي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه من عائلة هندية تعيش في ماليزيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.