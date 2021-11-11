الرئيس الصينى يحذر من عودة توترات الحرب الباردة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجب ألا تعود إلى التوترات التي كانت سائدة في عهد الحرب الباردة.

وقال "شي"، في كلمة موجهة إلى منتدى أعمال منعقد على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها نيوزيلندا، إن المحاولات لرسم خطوط فاصلة بناء على الإيديولوجيا أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي، محكوم عليها بالفشل.

وأضاف أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يجوز ولا يجب أن تنزلق نحو المواجهة والانقسام اللذين كانا في عهد الحرب الباردة".

يأتي ذلك قبيل القمة الافتراضية المتوقعة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن، والتي قالت مصادر إعلامية غربية إنها ستعقد الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» في أي وقت قريب.

وقال وو ليانجو، وهو أحد المسئولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين، اليوم السبت، إن البلاد لن تغير شيئًا حيث إن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم ما زالت مرتفعة، ما يشكل تحديًا معقدًا وخطيرًا لهذا الشتاء والربيع المقبل".

ودفعت معدلات التطعيم المتنامية، وقدرة سلالة «دلتا» شديدة العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد- 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة، وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي ما زالت مقيدة باستراتيجية «صفر كوفيد».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.