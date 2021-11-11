«واشنطن بوست» تعدّ كتابا يحكى السيرة الذاتية لـ«جورج فلويد»

يعكف صحفيان في جريدة "واشنطن بوست" على تدوين سيرة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية، والذي أثار مقتله على أيدي الشرطة ضجة واسعة عام 2020.

وأعلنت دار "فايكينج"، أن كتاب "جورج فلويد: حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية" من تأليف روبرت سامويلز، وتولوز أولورونيبا سيصدر في مايو المقبل، بعد نحو عامين من مقتل فلويد.

ويعتمد الكتاب على عمل موسع لسلسلة من ستة أجزاء نشرتها "واشنطن بوست" بعنوان "أمريكا جورج فلويد"، والتي حصلت على جائزة "بولك" لصحافة تغطية العدالة.

وقال أولورونيبا: "لقد غير مقتل جورج فلويد المسجل المرعب العالم، إذ تحرك الملايين مدفوعين بإنسانية باتت نادرة الوجود من أجل رجل مات وهو يتوسل استنشاق نسمة هواء".

وأضاف: "خلال بحثنا في حياته على مدار العام الماضي، عرفنا كيف بدأت معاناته للتنفس كرجل أسود في أمريكا قبل عقود من ضغط شرطي بركبته على عنقه" حتى خنقه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكم على ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لأكثر من 22 عامًا لقتله جورج فلويد "يبدو مناسبًا"، مضيفًا أنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم.

جاء ذلك -حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- خلال اجتماع بايدن في المكتب البيضاوي مع نظيره الأفغاني أشرف غني.

وردًا على سؤال حول رد فعله على الحكم على ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف العام بتهمة قتل جورج فلويد، وصف بايدن ذلك بأنه "مناسب".

وفي حديثه للصحفيين، قال الرئيس الأمريكي: "لا أعرف كل الظروف التي تم النظر فيها ولكن يبدو لي .. أن الحكم مناسبًا".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بايدن دفع الكونجرس لإقرار قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، والذي من شأنه أن يحظر استخدام الشرطة أسلوب الإمساك بالعنق، ويفرض قيودًا على القوة المفرطة، ويسهل محاكمة الضباط بسبب ارتكابهم مخالفات.

واستدركت الصحيفة قائلة إن مشروع القانون توقف بينما تجادل الديمقراطيون والجمهوريون حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك إجراء من شأنه تغيير الدرع القانوني المعروف باسم الحصانة المشروطة التي تحمي ضباط الشرطة في القضايا الوحشية.