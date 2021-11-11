الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا ينهي مؤتمرا صحفيا بعد أسئلة حول ادعاءات فساد نائب بحزب المحافظين

رئيس وزراء بريطانيا ينهى مؤتمرا صحفيا بعد ادعاءات فساد حزب المحافظين

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فجأة مؤتمرًا صحفيًا استمر 22 دقيقة، بعد أن واجه وابل من الأسئلة دارت حول ادعاءات فساد داخل حزب المحافظين.

وكانت لجنة برلمانية قد قررت تعليق عضوية النائب أوين باترسون من حزب المحافظين، والذي خلص تقرير إلى فساده، حيث عاقبته بتعليق عضويته لمدة شهر.

ورفض رئيس الوزراء بعناد الاعتذار، حيث تم توجيه الأسئلة له مرارًا وتكرارًا بشأن مشكلة النائب أوين باترسون خلال مؤتمر صحفي في قمة "كوب 26" المنعقدة في جلاسكو، بحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وأصر "جونسون"، الذي شعر بالإحراج، على أن الوظائف الثانية للنواب تعزز الديمقراطية، قائلًا إنه على مدى مئات السنين كان السياسيون قادرين على القيام بأعمال خارجية.

وخلال مؤتمر المناخ "كوب 26" كان "جونسون" يأمل في إبقاء تركيز وسائل الإعلام على خطط الحد من تغير المناخ، لكنه اضطر للدفاع عن الحكومة البريطانية، قائلًا: "أعتقد حقًا أن المملكة المتحدة ليست دولة فاسدة، ولا أعتقد أن مؤسساتنا هي مؤسسات دولة فاسدة".

وبدأ جونسون في عجلة من أمره للفرار، وقال إنه بحاجة للذهاب وركوب وسيلة نقل صديقة للمناخ -القطار- للعودة إلى لندن، بحسب الصحيفة.

كان رئيس الوزراء قد سافر إلى اسكتلندا في محاولة لتنشيط مفاوضات قمة الأمم المتحدة بشأن اتفاق لمعالجة تغير المناخ، لكنه وجد نفسه يتحمل المسؤولية بشأن أزمة الفساد، وفق الصحيفة.

المملكة المتحدة الحكومة مفاوضات مؤتمر اسكو بريطانيا رئيس الوزراء اسكتلندا مؤتمر صحفي مشكلة محافظ الفساد اسئلة وظائف المحافظين بريطانية ليست دولة رئيس الوزرا بوريس جونسون البريطانية حزب المحافظين الحكومة البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

على الحجار فى عودة استثنائية لزمن الفن الجميل بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

رئيس وزراء بريطانيا ينهى مؤتمرا صحفيا بعد ادعاءات فساد حزب المحافظين

بعد عودتها للقاهرة.. فاتن موسى: لم أجد متعلقاتى الشخصية بمنزل الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية