القمح الأوروبى يسجل أعلى مستوى فى 13 عاما

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة "يورونكست" إلى أعلى مستوى في 13 عامًا، بعد تصريح لوزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف باحتمال تقييد روسيا صادراتها من القمح، وزيادة رسومها.

وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة "يورونكست" ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 بالمئة عند التسوية إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن.

وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عامًا ونصف سجلتها، الأسبوع الماضي.

وقال "باتروشيف"، إن روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حال حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.

وأضاف: "في حال حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية.. وليكن مثلًا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة".

وذكر أن روسيا تعتزم تحديد صادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار القمح لدى تجار الجملة في السوق المحلية، وقد ارتفع القمح الأوكراني والروسي بنحو 30 جنيهًا للطن.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية جلسة اليوم، ببورصة شيكاغو للتجارة.

وارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهًا ليسجل سعر الطن 5,580 جنيه.

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 5,530 جنيه للطن في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفع عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار حيث بلغ 0.75 سنت، ليصل إلى 779.25 سنت لكل بوشل بنسبة 0.10%.

كما ارتفعت أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، لتصل إلى 791.50 سنت لكل بوشل بنسبة 0.16%.