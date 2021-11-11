إيطاليا.. صدور مذكرة توقيف بحق جد الطفل الإسرائيلى الناجى فى حادث أودى بحياة والديه

أصدرت النيابة العامة في مقاطعة بافيا شمال إيطاليا مذكرة توقيف بتهمة الخطف بحق الجد الإسرائيلي للطفل إيتان الذي تم نقله إلى إسرائيل إثر حادث أودى بحياة والديه.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف ثانية بحق الإسرائيلي غابريال أبوتبول ألون الذي يشتبه بأنه متواطئ مع شموليك بيليغ، جد الطفل لجهة والدته.

وطالبت النيابة العامة بتوقيف الرجلين المتهمين بـ"خطف قاصر وإبعاده واحتجازه في الخارج".

وبحسب بيان النيابة العامة في بافيا، تم نقل الطفل بسيارة من إيطاليا إلى سويسرا ومنها بطائرة خاصة إلى إسرائيل لقاء 42 ألف يورو.

ويعتقد أن الرجل المشتبه بتواطئه مع الجد يعمل في الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة "بلاكووتر".

وكان القضاء الإيطالي قد فتح تحقيقا في جريمة خطف. ورفضت عائلة الأم التهمة قائلة إن والدي الصبي أرادا له أن ينشأ في إسرائيل.

من جهة أخرى، أشار المدعي العام في بافيا في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن النيابة العامة في ميلانو تطالب بتسلم الرجلين المتواجدين حاليا في إسرائيل.

ونجا الطفل إيتان بيران البالغ 6 سنوات من تحطم تلفريك أودى بحياة والديه وشقيقه الأصغر، في حادث أسفر عن مصرع 14 شخصا في إيطاليا.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 6111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 68 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 818 ألفًا و705 إصابات، والوفيات إلى 132 ألفا و491 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 91 مليونا 223 ألفا و684 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.