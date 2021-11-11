الخميس 11 نوفمبر 2021
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توك شو

ربيع: زيادة رسوم المرور بقناة السويس تصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة ستقوم برفع أسعار العبور بنسبة 6% بداية من شهر فبراير القادم.


وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة على الرسوم تصل من 400 إلى 500 مليون جنيه في العام، كاشفا عن وجود نمو في الاقتصاد العالمي بلغ 6%.


في جهة أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس إن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أشاد بمشروعات التطوير بهيئة قناة السويس وبالمستوى المتميز للتدريب داخل الهيئة.


وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن ولي عهد الأردن تفقد مركز المحاكاة وشاهد مناورة لمحاكاة عبور السفن لقناة السويس واستمع لشرح بالصور والفيديو وتعرف على كيفية التعامل مع السفن.


وأكمل الفريق ربيع أن ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية استمع إلى كيفية التعامل مع جائحة "كورونا" وكيف تمكنت قناة السويس من التعامل مع هذه الأزمة، كما استمع أيضا لشرح عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة.

 

وفي وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وصول الكراكة حسين طنطاوي لمياه القناة يمثل أهمية بالغة، حيث تحمل مميزات كثيرة أولها أنها تعمل في القاع الصخري والصلب، وهو ما يتميز به القطاع الجنوبي في القناة، لافتا إلى أنه لم يكن لدى الهيئة مثل هذا النوع من المعدات التي يمكنها العمل في البيئة الصخرية الصلبة.


وأضاف ربيع - في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدي - أن الكراكة حسين طنطاوي تعمل بقوة 3600 متر مكعب في الساعة بما يتجاوز شهريا مليون متر مكعب تكريك، وتم تصميمها على أحدث الأنظمة الإلكترونية، وتتمكن من التصوير تحت المياه بالأبعاد الثلاثية، وتتيح للقيادة الاطلاع على كافة التفاصيل.


وبشأن آخر تطورات أعمال الحفر والتعميق في مجرى القناة، قال رئيس هيئة قناة السويس: "لا زلنا نعمل على ذلك بداية من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بواقع 40 كيلو وتحتوي تفاصيل الحفر والتعميق والتطوير على 10 كيلومترات ما بين الكيلو 122 وحتى 132 وتقع في البحيرات المرة وهي المنطقة التي تشهد إجراءات الازدواج لقناتين، وهو ما سيسمح بزيادة عدد السفن العابرة بنحو 6 سفن، حيث إن أعداد السفن بدأت في التزايد وأصبحنا نتحدث عن مرور 70 أو 82 سفينة بشكل عادي يوميا، مما يتطلب توسيع المجرى ليسمح باستيعاب المزيد".

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