الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لفرقة «تقاسيم عربية» فى بيت السحيمى.. اليوم

بيت السحيمى
بيت السحيمى

ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، يستقبل مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل غنائي جديد تقدمه فرقة "تقاسيم عربية"، بقيادة الفنان محمد خيري.

 

وتقدم الفرقة والتي تأسست عام 2017، نخبة من أروع الأغاني لكبار الفنانين من بينهم: محمد عبد الوهاب قالوا لي هان الود عليه ــ بفكر في اللي ناسيني ــ النهر الخالد ــ يا مسافر وحدك، عبد الحليم حافظ وباقة من أغنياته منها: تخونوه ــ حلو وكداب ــ بلاش عتاب ــ الهوا هوايا ــ أسمر يا أسمراني، وكوكب الشرق أم كلثوم: ألف ليلة وليلة ــ دارت الأيام ــ أغدا ألقاك.

 

كما تقدم فرقة تقاسيم شرقية أيضاً مجموعة من الأغاني المعاصرة للفنانين: ماجدة الرومي، جوليا بطرس وعمرو دياب. تضم الفرقة مجموعة من الأصوات المتميزة بين أعمار 19 – 73 سنة، وقدمت عروضها في العديد من الأماكن الثقافية مثل قصر الأمير طاز وساقية الصاوي.

 

ــ وحفل للفرقة القومية للفنون الشعبية في قبة الغورى

في سياق متصل، وفي الثامنة من مساء الخميس أيضا، يستقبل مركز إبداع الغوري بشارع الأزهر٬ حفلًا جديدًا للفرقة "القومية للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج هانى النابلسي.

 

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لمهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته الثامنة برئاسة الفنان الدكتور انتصار عبدالفتاح، وذلك للحفاظ على شخصية مصر التراثية.

 

وتقدم الفرقة أجمل وأروع تابلوهاتها الراقصة التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى والعربى منها: الموشح، العصايا٬ أم الخلول، البمبوطية، فتوات قبلى، التنورة، الحصان٬ الأغانى، الغوزاى، الحجالة٬ الدبكة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبو وعشاق فن الفنون الشعبية.

 

وإدارة مسرحية هانى أبو المعاطى، تدريب خميس عباس، ميرفت على حسن، خالد عزب.

 

يشار إلى أن الفرقة تتبنى منذ تأسيسها عام 1960 فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، ويعد من أشهر رواد الفرقة: المصممين كمال نعيم وحسن خليل.

فرقة تقاسيم عربية مركز ابداع بيت السحيمي فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز ابداع قبة الغوري النهر الخالد أم كلثوم الفرقة القومية للفنون الشعبية

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