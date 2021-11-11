«الدواء» تحذر من تناول بعض الأدوية مع صبغات الفحص بالآشعة

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالآشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية التى تؤثر على وظائف الكلى.

وأشارت هيئة الدواء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك"، إلى أن تلك الأدوية يمكن أن تسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى.

وأوضحت أن هناك أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، ومنها؛ بعض أدوية مرض السكري مثل "ميتفورمين"، وبعض أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، بعض المسكنات مثل "ايبوبروفين" و"ديكلوفيناك"، بعض المضادات الحيوية مثل "أميكاسين"، وبعض الأدوية المدرة للبول.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن استخدام تلك الأدوية لمدة من ٢٤ – ٤٨ ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات و٤٨ ساعة بعد الحقن، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

وفى سياق آخر، اجتمع أمس الأربعاء رئيس هيئة الدواء المصرية والوفد المرافق له مع السيد نوربيرتو بريستيس، الرئيس التنفيذي للجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية، والسيدة كارولاينا سيلاني، مسئولة الشئون الاستراتيجية بالجمعية، وذلك بحضور مدير مجموعة إنفورما ماركت، مصطفى خليل؛ وذلك على هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بمعرض CPhI; حيث تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية واتحاد الصناعات البرازيلي وكذلك السلطة الرقابية الدوائية بالبرازيل؛ في عدد من المجالات، وخاصة في مجال صناعة المستحضرات الحيوية تامة الصنع، وصناعة المدخلات الصيدلانية، مثل: المواد الخام المصنعة كيميائيا، أو مستخرجة من أصل حيواني، وأيضاً التعاون في مجال تصنيع المستحضرات البيطرية.



كما تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في التشريعات والقوانين المنظمة للصناعات الدوائية بمصر، والتشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات الدراسات الإكلينيكية، والتجارب السريرية، وكذلك التشريعات الخاصة بتسجيل وتداول المستحضرات الحيوية.



وتناول اللقاء أيضا مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل؛ لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة الدواء والرقابة عليه، وتم طرح جهود الهيئة خلال الفترة السابقة لتنشيط الاستثمار في مصر، وعلى رأسها مناقشة مبادرة هيئة الدواء المصرية لدعم التصدير، والتشجيع على العمل وفقا لنظام التصنيع للتصدير، والتي تهدف إلى حسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وكفاءات خطوط الإنتاج المصرية المتميزة الحاصلة على الاعتمادات الدولية للجودة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.