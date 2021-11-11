الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-11-2021

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس نهارا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء - حار على جنوب الصعيد.


أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


الظواهر الجوية 

كما تسود شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى


القاهرة 27 18
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 26 18
طنطا 27 19
شبين الكوم 27 19
دمنهور 26 18
بلطيم 26 19
مطروح 25 16
السلوم 24 15
سيوة 26 14
بورسعيد 26 20
دمياط 26 21
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الاسماعيلية 27 18
السويس 27 20
العريش 25 19
رفح 25 18
رأس سدر 28 18
نخل 26 11
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 11
الطور 27 22
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 29 21
مرسى علم 30 20
الفيوم 27 16
بنى سويف 28 17
المنيا 28 18
أسيوط 28 16
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 31 18
أسوان 33 20
إدفو 32 20
أبوسمبل 32 21
الوادى الجديد 30 18
شلاتين 30 19
أبو رماد 29 19
حلايب 28 21
رأس حدربة 28 21

 

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