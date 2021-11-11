5 إصدارات جديدة على نيتفيلكس الشهر الجارى

تستعد شبكة نيتفيلكس لعرض عدد من الأعمال والإصدارات الجديدة خلال الشهر الجاري، ضمن خريطة عروضها الشهرية، وقدمت صحيفة الجارديان البريطانية ملخصا لإصدارات نيتفيلكس الجديدة خلال نوفمبر الجاري، و يعرضها "الدستور" في السطور التالية:

نوفمبر The Unlikely Murderer: 5

بدأت نيتفيلكس في عرض المسلسل السويدي المكون من 5 أجزاء، منذ الخامس من الشهر الجاري، وهو مقتبس عن كتاب صدر في عام 2018، يحمل نفس العنوان، ومقتبس عن قصة حقيقية.

ويستند "The Unlikely Murderer" إلى قضية جريمة حقيقية حيرت المحققين لما يقرب من 35 عامًا، تدور حول الأحداث الغريبة المحيطة باغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالم، والتي أدت إلى أكبر تحقيق للشرطة في تاريخ السويد.

نوفمبر Passing- 10

فيلم "passing" مقتبس من رواية تحمل نفس العنوان "العابرة" للكاتبة ذات البشرة السمراء نيلا لارسن، وتدور أحداث الفيلم حول مفهوم التقبل ونبذ العنصرية لأصحاب البشراء السمراء، عبر حبكة درامية تتناول صداقة إيرين (تيسا طومسون) وكلير (روث نيجا) واللتان تعيشان سويا كرمز لعدم العنصرية.

نوفمبر Tiger King 2- 17

وهو الجزء الثاني من نفس السلسلة التشويقية، والتي تدور أحداثها بين حارس الحديقة جو إكزوتيك وناشطة بيئية كارول باسكن.

Tick Tick ... Boom!

يقتبس الفيلم أحداثه من حياة مؤلفه الملحن والكاتب المسرحي جوناثان لارسون، والذي مات في منتصف الثلاثينات من عمره، ويعد من أبرز المؤثرين في الحياة العامة بالولايات المتحدة الامريكية، لما كان له من أراء متعلقة بالتعددية الدينية والمثلية الجنسية.

الفيلم بطولة النجم الشاب أندرو جارفيلد، ووصفته الجارديان بأنه سيكون قطعة تاريخية مؤثرة.

نوفمبرRobin Robin- 24

فيلم أنيميشن من إنتاج شركة الرسوم المتحركة "Aardman"، الفيلم يعتمد على التمثيل الغنائي، وتدور أحداثه في أجواء احتفالية لأعياد العام الجديد، حول شخصية روبن (برونتي كارمايكل) هو كتكوت نشأ على يد الفئران، مما يجعله يبحث عن العالم والمكان الذي ينتمي له.