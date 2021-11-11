الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، داخل أراضي الـ48.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين المحررين راغب عبد المنعم الشلبي، وعز الدين تحسين زيود، والشاب محمد تيسير ملحيس، وذلك أثناء تواجدهم داخل أراضي الـ48.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيجاسوس"، يمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرقي لمستوى جريمة يجب المُحاسبة عليها.

واعتبرت الوزارة أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأضافت: "كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مُخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتًا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، تتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي، وبناء على ذلك، ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح مُمارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".

وأكدت الوزارة أنها تعد ملفًا كاملًا لهذه الجريمة، تمهيدًا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.