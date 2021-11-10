إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم فى «مسافر يطا» جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على مواطنين فى خربة “خلة الضبع”، مما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص فى اليد ونقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما أصيب مُسن من عائلة العمور، وشاب برضوض، وفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين فى الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت الوزارة أن قرصنة الاحتلال لهواتف العاملين فى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيجاسوس"، يمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرقي لمستوى جريمة يجب المُحاسبة عليها.

واعتبرت الوزارة أن هذا الانتهاك جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدنى به.

وتابعت:"كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مُخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتًا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، تتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي".

وأكملت: ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح مُمارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تُعد ملفًا كاملاً لهذه الجريمة، تمهيدًا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.