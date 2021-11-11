العنانى يطلع على «اللمسات الأخيرة» للاحتفالية الكبرى بالأقصر

غادر مساء اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى للترويج لمدينة الأقصر والمقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

كما حضر وزير السياحة ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج ومسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة استعرض مسؤولو وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية، وكلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

كما تمت مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لإخراج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

وقد أوصى الوزير ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد اجتمع مع مطلع الأسبوع الجاري بالشركة المنفذة وقاموا بتقديم عرض مصور عن آخر تصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، وأعمال الديكورات، والعناصر الفنية، والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية و كلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي للاحتفالية ككل لإخراجها بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وليتم في هذا اليوم إلقاء الضوء على محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع، بالإضافة إلى إبراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة.