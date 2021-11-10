قرد «محاسن الحلو».. أزمات فى حياة شيخ المخرجين «نيازى مصطفى»

34 عامًا مرت على رحيل شيخ المخرجين نيازي مصطفى، أحد أبرز مخرجي الأكشن في السينما المصرية، والذي رحل عن عالمنا فى أكتوبر عام 1986، بعد تعرضه لجريمة قتل غامضة، لم تُفك طلاسمها حتى هذه اللحظة، وقيدت ضد مجهول.

يرصدها «الدستور» فى التقرير التالى، أبرز الأزمات التى عايشها نيازي مصطفى على مدار حياته..

استأجر قردًا من أجل فيلم "القرداتي"

بعد حادث مقتل نيازي مصطفى وتقييد القضية ضد مجهول، وثورة الرأي العام في ذلك الوقت أجرت النيابة عدة تحقيقات مع كل مَن التقى أو تعامل معهم المخرج الكبير قبل مقتله، من بين هؤلاء، الفنان فاروق الفيشاوي ومحاسن الحلو، والعديد من الشخصيات العامة والفنية، خاصة أن نيازي كان قد قام بتصوير آخر مشهد من فيلمه "القرداتي" بطولة فاروق الفيشاوي.

أما سبب استدعاء محاسن الحلو، فقالت إن المخرج الراحل استعان بقرد من السيرك لتشارك الفيشاوي بطولة فيلم "القرداتي" واتفق الراحل مع الحلو على أن يدفع 800 جنيه مقابل تأجير القردة لمدة 9 أيام، وكانت محاسن الحلو مع المخرج في اليوم الأخير، فهي مَن تقوم بتدريبه.

ضد مجهول

رغم النجاح الكبير الذى حققه الراحل نيازي مصطفى في عالم الإخراج، إلا أن قصة وفاته كانت صدمة كبيرة لكل محبيه، إذ عُثر عليه ميتًا فى غرفته بعد انتهاء تصوير فيلم "القرداتي" في 20 أكتوبر 1986، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا.

واكتشف الطباخ جثته داخل غرفة نومه وكانت يداه مقيدتين من الخلف بـ"كرافته"، ويده مقطوعة بشفرة حادة ومكمم الفم بـ"فوطة" من القماش.

وبعد فترة طويلة من التحريات التي استمرت لسنوات قررت النيابة حفظ القضية وتقييدها ضد مجهول بسبب علاقاته المتشابكة والبصمات المتعددة داخل الشقة.

أزمة مصنع الزوجات

أخرج مصطفى فيلم «مصنع الزوجات»، الذى تبنى خلاله قضية تحرير المرأة، والتى تسببت في حملة صحفية شرسة ضده، ومظاهرات نسائية هاجمته واتهمته بالتحريض على تحرير المرأة ودعوتها لممارسة حقوقها السياسية.

وأخرج “نيازي” عددًا من أهم الأعمال الفنية التى صُنفت من أشهر العلامات الفنية في تطور وتميز الفن المصري، منها "سي عمر"، و"عنتر بن شداد"، و"أبوحديد"، و"رصيف نمرة 5"، و"سر طاقية الإخفاء"، و"مصنع الزوجات"، و"ست الحسن"، و"أفراح"، وقمر 14 وغيرها من الأفلام الناجحة، حتى كان آخر أفلامه فيلم "القرداتي" الذي رحل قبل أن يراه في دور العرض السينمائية.

اكتشف نجمات ونجومًا للسينما

اكتشف مصطفى العديد من الوجوه الجديدة منها هدى شمس الدين واسمها الحقيقي "أليس" وأشركها في أفلامه بالرقص والتمثيل فى عدة أفلام مثل «عدو المجتمع، الأب، حلال عليك، عشرة بلدي، بيني وبينك، من رضي بقليله، صاحب الجلالة، فطومة، بنت العمدة، آخر جنان، شهيدة الحب الإلهى، إسماعيل يس فى السجن، الضوء الخافت، العتبة الخضراء، قلوب حائرة، تار بايت، كابتن مصر، المقدر والمكتوب، مجلس الإدارة، مكتب الغرام، بنت العمدة، نص الليل، مبروك عليكى، فتنة».

بكاء رجاء الجداوي

فى حوار أجرته لمجلة "الشبكة" اللبنانية، ذكرت الفنانة رجاء الجداوي، موقفًا دار بينها وبين المخرج الشهير نيازي مصطفى، حيث كانت وقتها أكبر عارضة أزياء فى القطر المصري.

وتقول الجداوي: "دعاني المخرج الشهير نيازي مصطفى للقاء معه، وروى لي قصة كان يعدها للإخراج وكانت بطلة القصة عارضة أزياء، وسألني بعد أن سمعت القصة من ترشحين لهذا الدور؟، فانفجرت بالبكاء".

وتابعت: "سارع المنتج خليل دياب يقول لى إن نيازي اختارني مستشارة له، لتعليم الممثلة التى ستقوم بالدور".

وواصلت: "وقبلت دور عارضة أزياء في الفيلم كضيفة، وفى الاستوديو قالوا لى سيعطيكى رشدي أباظة ورقة، فتلقين عليها نظرة وتقولين له (بكره نتقابل)، بهذه الصورة يتصورون عارضة الأزياء، وقد رفضت طبعًا".