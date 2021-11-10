لقاءات دولية لبحث تغير المناخ: «التخطيط» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (118.0) نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.

https://www.dostor.org/3622445

ورصد الجهاز التغير السنوي فى أسعار السلع والخدمات لشهر أكتوبر 2021، مقارنة بشهر أكتوبر 2020، على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 7.3% لشهر أكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3622446

وشارك وفد وزارة التخطيط عن قطاع التخطيط الإقليمي برئاسة الدكتورة هبة مغيب المشرف على القطاع، بالاجتماع التنسيقي بمحافظة الغربية لمناقشة تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى محافظة الغربية، وذلك في إطار إعداد المخططات الاستراتيجية لمراكز محافظة الغربية.

https://www.dostor.org/3622682

تنظم وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي (CIB) حدثًا جانبيًا بعنوان " الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

https://www.dostor.org/3622845

والتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، السفير ستيفن موس، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وفريقًا من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الاستدامة بالبنك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

https://www.dostor.org/3623093

والتقت هالة السعيد، الأربعاء، السفير ستيفن موس، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وفريقًا من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الاستدامة بالبنك، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

https://www.dostor.org/3623088

قال مينا نصحي، الباحث الإحصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية 1.7% لشهر أكتوبر 2021 هو الأعلى منذ نوفمبر 2020.

https://www.dostor.org/3623299