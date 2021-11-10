الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

سعد رمضان: فخور بالمشاركة الخامسة فى مهرجان الموسيقى العربية

سعد رمضان
سعد رمضان

أحيا المطرب اللبناني سعد رمضان، حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

وقال «رمضان» في تصريحات لـ«الدستور»، إن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية «حلم» لكل مطرب عربي، معربًا عن فخره بالمشاركة في مهرجان عريق للمرة الخامسة في مشواره الغنائي.


وأضاف، أن مهرجان الموسيقى العربية هدفه الحفاظ على التراث في ظل الألوان الغنائية المتعددة التي ظهرت على الساحة الغنائية السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية هذا المهرجان في أن يُذكر الجيل الجديد دائمًا بتراث وتاريخ أغنياته والحفاظ عليها من العبث والنسيان.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
 
يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلا غنائيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

 

رمضان جمهور في مهرجا مهرجان الفنانين الإسكندرية عمان الفن محافظ المغرب موسيقى البحيرة

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