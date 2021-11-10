وفقًا لبرجك الفلكي.. كيف تتخلص من التوتر والقلق؟

هل تعتمد على النجوم عند اتخاذ قرارات الحياة؟.. يمكنك في الواقع الاعتماد على علامة الأبراج الخاصة بك أيضًا، من أجل معرفة أي حل لكسر التوتر.

يعتبر التوتر من المشكلات التي تؤثر على الكثيرين، بسبب ضغوط الحياة اليومية، التي تنتج عن العمل أو المسئوليات الاجتماعية.

ووفقًا لما ذكره موقع " healthy" الطبي، أن الضغط والتوتر، قد يعرض صحتك العامة للخطر من خلال التسبب في زيادة ضغط الدم، توسيع محيط الخصر، إضعاف العظام والعضلات، بالإضافة إلى فشل المناعة، وتدهور وظائف المخ، وتضاؤل ​​الخصوبة والرغبة الجنسية.

كيف يجب أن تتعامل مع الإجهاد والتوتر بناءً على علامة نجمك وبرجك؟

برج الحمل:

من المعروف أنك تأخذ الكثير من الوقت في التعافي، وهذا هو السبب في أن عقلك وجسمك دائمًا ما يشعر بالتعب، لذا عليك مواجهة حياتك عن طريق أخذ الأمور ببطء، مثل الحصول على التدليك أو أخذ حمام مريح أو المشي في الطبيعة.

برج الثور:

أنت تحب الانتباه حتى لأدق التفاصيل، وتميل إلى لوم نفسك إذا فاتتك بعضها، وللتغلب على التوتر، تذكر دائمًا أنك مجرد بشر، يمكن أن يجعل التعامل بسهولة مع حياتك أقل إرهاقًا.

برج الجوزاء:

تفضل أن تكون بمفردك معظم الوقت، ومع ذلك هذا شيء يمكن أن يمنعك من التخلص من التوتر بشكل فعال، لذا من وقت لآخر عليك التواصل مع العائلة والأصدقاء وتحدث معهم لتقليل هرمون التوتر.

السرطان:

يمكنك بسهولة الشعور بعدم الأمان ويمكن أن تنفجر عواطفك بسرعة، إذا كنت تعيش حياة مرهقة للغاية، فتأكد من أنك تتأمل بشكل منتظم، حيث يمكن أن تكون ممارسة اليوجا من التمارين المفيدة للغاية.

برج الأسد:

أنت قائد أكثر من كونك تابعًا، وقد يكون الأمر مرهقًا جدًا لك إذا فشلت الأمور في الانتهاء كما هو متوقع، فبين الحين والآخر، من الجيد أن تكون بعيدًا عن دائرة الضوء لتقليل توترك إلى الحد الأدنى.

برج العذراء:

أنت ترغب في جعل العالم مكانًا أفضل، ولذا تريد أن تكون مفيدًا طوال الوقت، عندما تصبح الأمور صعبة ومتطلبة يمكن أن تتوتر بسهولة، لذا عليك أن تتجنب أكبر قدر ممكن من الضغوطات عن طريق حل مشكلة واحدة في كل مرة.

الميزان:

تشعر بالضيق عندما تُعامل بشكل غير عادل ، لكنك أيضًا تكره المواجهات. لتقليل ضغوط وجود نزاعات لم يتم حلها إلى الحد الأدنى ، من الجيد أن تنطلق إلى العمل وأن تحل الأمور في أسرع وقت ممكن.

برج العقرب:

من المعروف أنك مقاوم للتوتر، لكنك تميل أيضًا إلى امتصاص المشاعر السلبية من الآخرين من حولك، لذا أفضل طريقة لإخراج تلك الضغوط المتراكمة من الآخرين هي الانخراط في أشياء إبداعية مثل الرسم أو الكتابة.

القوس:

تحب أن تكون حرًا وعفويًا أكثر من أي شيء آخر في الحياة، والشيء الذي يمنعك من أن تكون كذلك يمكن أن يسبب الكثير من التوتر، فهناك طريقة رائعة لمواجهة التوتر وهي ممارسة التمارين الرياضية الكافية على أساس منتظم.

برج الجدي:

تفضل معرفة إلى أين تأخذك الحياة، ومع ذلك يمكن أن تتعقد الأمور مما يحجب بسهولة خط رؤيتك، تأكد من أنك تقضي وقتًا كافيًا للتخطيط للمستقبل من أجل الحفاظ على التوتر إلى الحد الأدنى.

برج الدلو:

أنت مغرم بحل مشاكل الجميع، وغالبًا ما تترك مشكلاتك دون حل، نتيجة لذلك ينتهي بك الأمر بالشعور بالتوتر الشديد، لذا استرخِ بتكريس الوقت لنفسك، فقط افعل بعض الأشياء التي تحبها مهما كانت سخيفة.

برج الحوت:

أنت لا تحب أن تكون في مركز الاهتمام، ولهذا السبب يمكن أن يتسبب دفعك تحت دائرة الضوء في إحداث الكثير من التوتر،في كل مرة تتاح لك الفرصة لتكون بمفردك، احصل عليه واقرأ كتابًا أو استمع إلى الموسيقى.