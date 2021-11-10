الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تدعو رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد

وزارة الخارجية الألمانية
وزارة الخارجية الألمانية

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، رعاياها الموجودين في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد، مع اتساع دائرة القتال بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيجراي وقوات المعارضة المتعاونة معها.

 

وأوصت الخارجية الألمانية، رعاياها باستغلال الرحلات الجوية التجارية التي لا تزال متاحة لمغادرة إثيوبيا.

 

وسبق للخارجية الألمانية تحذير مواطنيها من السفر إلى بعض مناطق الصراع في إثيوبيا، لكن وسعت نطاق تحذيرها ليشمل جميع أنحاء إثيوبيا.

 

أمريكا تصف الأحداث الحالية في إثيوبيا بالحرب الأهلية

وفي سياق آخر، قد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، الأحداث الحالية في إثيوبيا وقتال الجيش الحكومي ضد جبهة تحرير تيجراي والجماعات المتحالفة معها بـ"الحرب الأهلية".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

 

وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في جهود تحريك أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف الأعمال العدائية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أدانت استبعاد المسئولين الأمميين من إثيوبيا في السابق وإذا صحت التقارير حول اعتقال موظفين آخرين هناك فإنها تدين ذلك أيضًا.

 

وأضاف: "سنقوم بكل ما في وسعنا لإطلاق سراح الموظفين الأمميين الذين اعتقلوا في إثيوبيا على خلفية إثنية".

 

وجدد برايس دعوة الأمريكيين في إثيوبيا إلى المغادرة عبر الرحلات التجارية التي ما زالت متوفرة.

إثيوبيا وزارة الخارجية الألمانية جبهة تحرير تيجراي تيجراي أمريكا الحرب الأهلية

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وائل لطفي

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