6 محاور للرقابة على عروض «الجمعة البيضاء»

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 6 محاور رئيسية لآليات الرقابة على العارضين في «الجمعة البيضاء» خلال شهر نوفمبر الجاري من خلال قطاع التجارة الداخلية والإدارة العامة لشؤون الرقابة والمعاملات التجارية والإدارة المركزية لشؤون الرقابة لوزارة التموين بالتنسيق مع مديريات التموين وشملت هذه المحاور.

• شن حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية المشاركة في الجمعة البيضاء خلال نوفمبر الجاري؛ للتأكد من التخفيضات الحقيقية التي تم تحديدها من خلال هذه المبادرات بشرط أن تكون هناك خصومات يتم تحديدها بالأسعار ويتم تحديد ما قبل الخصومات لمعرفة حجم التخفيضات التي قامت بها المحال التجارية والشركات من القطاع الخاص في عروضات الجمعة.

• الرقابة على العارضين في مبادرة الجمعة البيضاء خلال نوفمبر الجاري لمعرفة تدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات بالخُصومات التي تم الإعلان عنها وعدم زيادة السعر عن الأسعار المعلنة.

• تقوم الحملات الرقابية التي تم التنسيق معها مع الجهات المعنية على الشركات والمحلات التجارية المشاركة في الجمعة البيضاء؛ للتأكد من وجود فاتورة ضريبية وسجل تجاري ورخصة للمحل وفي حالة عدم وجود هذه الاشتراطات والأوراق يتم تحرير محضر ورفعا للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

• في حال وقوع المواطن لأي ضرر أو استغلال من جانب التجار أو العارضين أو المحال التجارية أو أي خداع يتم التواصل مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588.

• تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بمصادرة جميع السلع المجهولة المصدر وتحرير محاضر للغش التجاري وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

• تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بمعاملة كل المشاركين في الجمعة البيضاء بنفس معاملة الأوكازيونات الموسمية من حيث الإجراءات القانونية لمنع أي عروضات وهمية تضلل المستهلك بأي حال من الأحوال.