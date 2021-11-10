الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

النفط
النفط

أفادت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما انخفضت مخزونات البنزين وكذلك نواتج التقطير.
 

وارتفعت مخزونات الخام مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.
 

وذكرت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 34 ألف برميل.
 

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 343 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية.
 

وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.2 مليون برميل.
 

وأظهرت البيانات هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
 

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 192 ألف برميل يوميا.

 

وقد صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة بعدما كشفت بيانات بالقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي مع بدء تعافي الطلب على السفر في المدى القصير مع تخفيف قيود مكافحة الجائحة.


وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.22 دولار للبرميل. 

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.31 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادتها 2.7 بالمئة أمس الثلاثاء.


 ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت مبكر من الجلسة اليوم الأربعاء بدعم من نقص مخزونات النفط العالمية في الشهور الماضية، في حين عززت أحدث بيانات من معهد البترول الأمريكي التوقعات بأن الإمدادات ستظل محدودة.

الطاقة مخزونات النفط النفط البنزين مخزونات البنزين

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وائل لطفي

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