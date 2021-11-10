جونسون: التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ يحتاج لدفع قوى

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء أن قمة الأمم المتحدة حول المناخ حقّقت تقدمًا نحو إبطاء وتيرة التغيّر المناخي، لكنّه أشار إلى أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى "دفع قوي".



وقال جونسون في مؤتمر صحفي أثناء مؤتمر الأطراف "كوب26" المنعقد في جلاسكو والذي تختتم أعماله الجمعة، "لقد حققنا تقدمًا"، إلا أنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشان المناخ يتطلّب "دفعًا قويًا".

وفي سياق آخر، تعهدت المفوضية الأوروبية بتخصيص 100 مليون يورو لصالح صندوق التكيف العالمي ضد تغيرات المناخ.



وقال نائب رئيسة المفوضية، فرانس تيمرمانز، في جلسة رفيعة المستوى عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-26" المُنعقد حاليًا في مدينة جلاسكو الإسكتلندية: "علينا زيادة التمويل الدولي للمناخ وتوفير إطار عمل يمكن التنبؤ به لإنجازه. ويمكن لصندوق التكيف أن يلعب دورًا رئيسيًا في هذه المهمة، ولهذا يسعدني أن أعلن للمرة الأولى أن المفوضية الأوروبية ستخصص 100 مليون يورو للصندوق لدعم البلدان النامية".



وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية في اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي: إن هذه المساهمة الإضافية البالغة 100 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي تعد إلى حد بعيد أكبر تعهد لصندوق التكيف قدمه المانحون في COP26، ويأتي على رأس المساهمات الهامة التي أعلنتها الدول الأعضاء بالفعل، ويؤكد أيضًا الدور الداعم للاتحاد الأوروبي بشأن تمويل التكيف، وسيتم تقديم المساهمة بطريقة تتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بما يؤكد تصميمنا على زيادة التمويل لدعم أهداف التكيف مع المناخ، وتحقيق توازن أفضل بين التخفيف والتكيف، لا سيما في البلدان الأكثر ضعفًا ولصالح سكانها الأكثر ضعفًا وهذا ينطبق أولًا وقبل كل شيء على أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.