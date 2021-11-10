الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين كفر الشيخ: كشف بـ140 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين

جمعيتي
جمعيتي

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع كشف بعدد المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين يتضمن معاينة 140 متقدمًا خلال إجراء المعاينات المبدئية إلى وزارة التموين من خلال إدارة مشروع جمعيتي بديوان الوزارة لاعتماد هذه الكشوف، تمهيدًا لإجراء المعاينات النهائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال وكيل تموين كفر الشيخ، لـ"الدستور"، إنه بعد اعتماد وزير التموين الكشوف المتضمنة بالمعاينات المبدئية التي أجرتها مديرية التموين، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة سيتم عمل التشطيبات النهائية والمُعاينات النهائية لها، تمهيدًا لتشَغيلها خلال العام المقبل.

أضاف مدير تموين كفر الشيخ أنه حال تشغيل هذه الفروع لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة، سيقوم صاحب المشروع خلال المرحلة الرابعة من الحصول على ماكينة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز ويتم توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بعد دفع قيمة التأمين بحد أدنى 4000 جنيه ودون حد أقصى وصرف السلع كل يوم 27 من كل شهر، تمهيدًا لصرفها وتوزيعها على المستفيدين في الشهر التالي على أصحاب البطاقات التموينية.

وزارة التموين كفر الشيخ وزير التموين مشروع جمعيتي وكيل وزارة التموين الدكتور علي مصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

«الحلم قرَّب».. «المتحدة» تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف وتبنِّى المواهب

المهدى يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة: «وقعوا بينا»

لقاءات دولية لبحث تغير المناخ: «التخطيط» فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب