تموين كفر الشيخ: كشف بـ140 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع كشف بعدد المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين يتضمن معاينة 140 متقدمًا خلال إجراء المعاينات المبدئية إلى وزارة التموين من خلال إدارة مشروع جمعيتي بديوان الوزارة لاعتماد هذه الكشوف، تمهيدًا لإجراء المعاينات النهائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال وكيل تموين كفر الشيخ، لـ"الدستور"، إنه بعد اعتماد وزير التموين الكشوف المتضمنة بالمعاينات المبدئية التي أجرتها مديرية التموين، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة سيتم عمل التشطيبات النهائية والمُعاينات النهائية لها، تمهيدًا لتشَغيلها خلال العام المقبل.

أضاف مدير تموين كفر الشيخ أنه حال تشغيل هذه الفروع لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة، سيقوم صاحب المشروع خلال المرحلة الرابعة من الحصول على ماكينة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز ويتم توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بعد دفع قيمة التأمين بحد أدنى 4000 جنيه ودون حد أقصى وصرف السلع كل يوم 27 من كل شهر، تمهيدًا لصرفها وتوزيعها على المستفيدين في الشهر التالي على أصحاب البطاقات التموينية.