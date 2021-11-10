هند علام.. الشقيقة غير المعروفة لهدى سلطان ومحمد فوزى

كانت عظيمة الصوت

بلغت شهرة محمد فوزي وهدى سلطان الآفاق، لكن لا يعرف كثيرون أن لهذين الشقيقين شقيقة أخرى كانت مطربة وممثلة تدعى هند علام، فما هى قصة هند منذ البداية؟

كان اسمها الفني هند علاّم، واسمها الحقيقي زوزو عبد العال (1916-1997) هى مغنية مصرية وهي شقيقة محمد فوزي، وهدى سلطان تعاملت مع عدد من الملحنين مثل محمود الشريف، وفريد غصن، وأخيها محمد فوزي، وعبد العظيم عبد الحق، وسيد مكاوي، وأحمد صدقي، ومحمود كامل. مثلت عدداً قليلاً من الأفلام.

أما الأفلام التي مثلت فيها فهي "اديني عقلك" 1952، "ليالي الحب" 1955 في دور جلنار وغنت فيه ساعة الحظ، "أنا وقلبي" 1957، إضراب الشحاتين 1967.

وفي تقرير نشرته مجلة الكواكب عن هند علام أنها كانت أمنيتها منذ أن كانت طفلة أن تكون ممثلة وسيرتها تتناقلها الألسن بالجمال، وتساءلت كثيرًا: "هل خلقت جريتا جاربو وسارة برنارد وأيفون دي كارلو من معدن آخر بخلاف معدن النساء المألوف؟، وهل الإنسان في حياته مخير أم مسير، هذه الأسئلة دارت بخلدها ورسمت لنفسها الخطة لتكون مطربة تماما كأم كلثوم، وبدأت فعلا في حفظ أغاني أم كلثوم، وراحت تغني لكل الناس، البوابين، ومصففي الشعر، ومصممو الأزياء، بائعو الخضروات، وكان إعجابهم شديد بصوتها.

وراحت تغني وتغني وتحسن من ادائها، وغنت في طنطا البلد الذي أنجبها، وضاقت طنطا بفنها فنزحت للقاهرة حيث المجد والشهرة.

وفي القاهرة التقت بزكريا أحمد الذي أثنى عليها وعلى صوتها كل الثناء، فسمع منها رباعيات الخيام، والهمزية وغيرها من أغاني أم كلثوم يوما بأكمله دون أن يتناول أي طعام هذا اليوم من شدة إعجابه بها، واتفق معها على أمر ما في اليوم التالي.

وفي اليوم التالي قدمها للمنتج إبراهيم وردة والذي اعجب بصوتها أيضًا، وتعاقد معها على الفور للظهور في أول أفلامها وكان فيلم "اديني عقلك"، ومن هنا بدأت رحلة هند علام الفنية.