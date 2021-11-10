الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. حفل تخريج 120 متدربًا على التدريب الفندقي

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة الأربعاء، عدد من الأحداث، حيث حضر وزير القوى العاملة محمد سعفان حفل تخريج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتي ستارز"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بينهما.
https://www.dostor.org/3622537

وينتهي غدًا الخميس موعد تحديث أوراق إجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

كان وزير القوى العاملة، قد أصدر قرارًا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين (تنتهي غدا الخميس) تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

https://www.dostor.org/3622683

وأعلن وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين 18 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 158 من راغبي العمل، وتوفير 127 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
https://www.dostor.org/3622549

وقال أحمد حسين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 212 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 11 عامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة، أسفر عن تحرير 20 محضراً، والقيام بـ2 حملة تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية وبحث شكوى.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تمت متابعة 170 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
https://www.dostor.org/3622564

مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد السلامة والصحة المهنية كعب العمل فرصة عمل الانتخابات النقابية العمالية المنظمات النقابية العمالية حصاد وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان

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وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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