الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«وعد البحري» تُحيي حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى
مهرجان الموسيقى

أحيت، منذ قليل، المطربة السورية وعد البحري، حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثون، وسط تصفيق حاد وترحيب كبير من الجمهور.

وبدأت البحري فقرتها فى الحفل بأغنية "امتى هتعرف امتى" للفنانة أسمهان، ثم قدمت بعدها أغنيتها "محتاجلك".

واعربت المطربة السورية عن سعادتها بالتواجد ضمن فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ولكل القائمين على المهرجان.

 

وتستمر فاعليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة وتشمل “النافورة  ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية”، وأوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة وبمكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والتى تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلًا غنائىًا وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى “مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان”.

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